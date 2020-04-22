РИАМО - 22 апр. За минувшие сутки на территории Подмосковья зафиксировали 631 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, общее число заразившихся достигло 6590, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего в России за сутки выявили 5 236 новых случаев заражения, выздоровело 547 человек, скончались 57 человек. С начала пандемии в стране зафиксировано 57 999 случаев заражения, выздоровели 4420 пациентов, умерли 513 человек.

В Московской области до конца апреля действует режим обязательной самоизоляции. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

Для передвижения на транспорте по Московскому региону нужно оформить цифровой пропуск. К нем необходимо привязать номер автомобиля или транспортной карты.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.