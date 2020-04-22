РИАМО - 22 апр. В Москве за минувшие сутки выявили 2548 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заразившихся в городе достигло 31 981, сообщает оперативный штаб столицы по ситуации с коронавирусом.

За весь период эпидемии в столице выздоровели 2267 человек, скончались 261 человек.

За сутки в России зафиксировано 5236 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах, 43,4% этих пациентов не имели клинических проявлений данной болезни. За сутки в стране умерли 57 человек, выздоровели 547 пациентов.

На территории России к данному моменту общее число зарегистрированных случаев Covid-19 составляет 57 999, они отмечены 85 регионах страны. За период с начала эпидемии зафиксировано 513 смертельных исходов, после лечения выздоровели 4420 человек.

К настоящему моменту в РФ проведено более 2,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Прирост за сутки составил 109,9 тысячи тестов.

В Московском регионе для всех жителей введен режим самоизоляции до 1 мая. Выходить из дома можно только в случае крайней необходимости, к примеру, за продуктами или лекарствами, выгулять собаку или вынести мусор. Для движения как на общественном, так и на личном транспорте необходим цифровой пропуск. Его наличие проверяют сотрудники правоохранительных органов.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.