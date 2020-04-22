РИАМО (БАЛАШИХА) - 22 апр. Балашихинский роддом в микрорайоне Саввино, временно перепрофилированный в инфекционную больницу в связи с распространением COVID-19, готов к приему первых пациентов, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Глава Балашихи Сергей Юров принял участие в программе «Прямой разговор» на телеканале «360 Балашиха», которая прошла в формате видео-конференции. В ней также приняли участие главный врач Балашихинской областной больницы Михаил Антипов и главный врач роддома в микрорайоне Саввино Наталья Алимова.

«На территории нашего города совместно с министерством здравоохранения и министерством строительства Московской области мы проводили работу по подготовке наших стационаров (к приему больных COVID-19 - ред.). <…> Когда мы проанализировали возможность перераспределения нагрузки, то остановились на роддоме, потому что понимали, что нам необходимо обеспечить около 500 коек под лечение больных коронавирусом», - сказал Юров.

Он добавил, что в роддоме проведена работа по разграничению чистой и грязной зоны. Смонтирована система очистки стоков и вентиляции.

«Приятно, что практически весь коллектив родильного дома остался, выразил желание и готовность работать, как инфекционная больница. Все необходимые работы проведены и роддом готов к приему инфекционных больных», - подчеркнул Юров.

В роддоме сохранены реанимационные койки и родовые блоки. Медучреждение готово принять роды у будущих мам с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

По словам Алимовой, по статистике количество зараженных COVID-19 беременных женщин растет, и их медучреждение готово к принятию беременных пациенток не только из Балашихи, но и со всего региона. Для них выделен целый этаж. Помощь будет оказываться и беременной женщине и новорожденному.

Юров также рассказал, что в филиале №3 Балашихинской областной больницы располагаются пациенты с диагнозом «пневмония», остальные больные с другими заболеваниями переведены в филиалы №№1 и 2. На территории филиала №3 подготовлено инфекционное здание, куда будут отправляться пациенты с пневмонией, у которых подтвердился коронавирус. После чего их переведут в роддом в микрорайоне Саввино.

После того, как пик пандемии пройдет, в Балашихинском роддоме совместно с Роспотребнадзором проведут санобработку, и медучреждение снова будет готово к приему рожениц.

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22 АПРЕЛЯ

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