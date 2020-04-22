РИАМО – 22 апр. Число звонков, которые могут быть мошенническими, выросло в России на треть за первую неделю нерабочего периода (30 марта – 5 апреля), объявленного в стране из-за распространения коронавируса, пишет газета «Известия».

Таким образом, доля мошеннических звонков возросла c 3,5 до 4,7% от общего числа входящих вызовов с незнакомых номеров. Сейчас количество подозрительных звонков остается примерно таким же.

«Злоумышленники не уходят на каникулы, а используют любую возможность, чтобы добраться до данных или денег абонентов. Особенно теперь, когда люди практически не выпускают телефон из рук», - сказал аналитик «Лаборатории Касперского» Виталий Воробьев.

При этом он отметил, что во время ограничительных мер почти прекратился телефонный спам, связанный с рекламой медицинских и юридических услуг. Число таких звонков сократилось на 90%. Также упало количество звонков, связанных с навязчивой рекламой. Также отмечен небольшой рост числа звонков от коллекторов.

Специалист рассказал, что мошенники, как и прежде, при звонках пытаются получить доступ к платежным данным абонента. Но они заменили свой подход. Теперь аферисты сообщают, что из-за коронавируса активизировались преступники, и предлагают каким-либо образом «защитить деньги».

Эксперты компании Group-IB также подтверждают эту тенденцию и говорят, что количество мошеннических схем, паразитирующих на коронавирусе, только растет.

Так, мошенники под видом социальных работников обращаются к их клиентам с предложением помочь оформить необходимое разрешение на получение какой-либо выплаты. Однако основной целью звонка является получение персональных данных собеседника.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.