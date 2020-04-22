РИАМО - 22 апр. В Москве от коронавирусной инфекции вылечились еще 210 человек, их выписали из больницы, всего в городе уже выздоровели 2267 пациентов, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы наблюдаем, что количество выздоровевших в Москве увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно. Так, за прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 210 человек», — сказала Ракова.

Она выразила надежду, что новый метод лечения коронавирусной инфекции с помощью донорской плазмы крови переболевших Covid-19 будет способствовать повышению положительной динамики по выздоровлению.

Вылечившимся от коронавируса жителям столицы предлагают стать донорами плазмы. Медики считают, что данный способ является одним из самых эффективных методов лечения при отсутствии вакцины. Такой метод используют в США, Германии, Китае и других странах мира.

Сдать плазму может тот, кто переболел коронавирусом. Возраст донора может быть от 18 до 55 лет, он также не должен иметь хронических заболеваний. У доноров должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Всем желающим сдать плазму крови нужно позвонить на горячую линию: 8 (495) 870-45-16, звонки принимают каждый день с 09:00 до 19:00.

Всего в Москве, по данным на 21 апреля, выявлено 29 433 случаев заражения коронавирусом. В городе действует режим обязательной самоизоляции для всех жителей.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.