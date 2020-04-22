РИАМО – 22 апр. Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что его прогноз относительно распространения коронавируса в России был ошибочным, сообщает Газета.ru.

До этого врач предсказывал, что пик эпидемии придется на конец апреля.

«Я ошибся с пиком. Мы поднимаемся вверх, идем, идем, идем, плато и вниз. Все это занимает два-три месяца. У нас началось не когда я это предсказывал, а почти на месяц позже. Сейчас получается, что до мая мы идем вверх, в мае идем на плато, к концу мая пойдем вниз», — заявил Мясников.

Эксперт отметил, что сейчас довольно трудно предсказать, когда придется пик эпидемии. По его словам, нужно просто ждать.

Россия вошла в десятку стран по количество заразившихся коронавирусом. Число инфицированных перешагнуло за 52 тысячи.

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22 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.