РИАМО - 22 апр. В среду на территории Московской области прогнозируется сильный порывистый ветер, жителей региона призвали к осторожности в непогоду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды, в период с 08:00 до 21:00 22 апреля местами по Московской области ожидается усиление северного ветра с порывами 15-20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Жителям региона посоветовали убрать вещи со двора и балконов в дом. Автолюбителям рекомендовали парковать машину в гараже или подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам при непогоде нужно обходить шаткие строения, а также дома с неустойчивой кровлей. Еще рекомендуют избегать мостов, линии электропередачи и потенциально опасных промышленных объектов.

В Подмосковье до 23 апреля объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра.