РИАМО - 22 апр. Московское областное УФАС зафиксировало признаки антиконкурентного соглашения частных охранных компаний, предметом являлось право заключить контракты на оказание услуг по охране объектов и имущества в организациях здравоохранения и ЗАГСах региона, говорится в сообщении пресс-службы регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

«В ходе проведения открытых конкурсов в электронной форме, участники отказались от конкурентной борьбы, совместно подавали ценовые предложения с незначительным снижением цены от 0,1% до 4%, используя единую инфраструктуру, что привело к завышенной сумме контрактов», — говорится в сообщении.

Картельный сговор был заключен с целью поддержания цен на открытых конкурсах в электронной форме. Предварительная общая сумма НМЦ контрактов составила почти 1 миллиард рублей.

Управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 федерального закона «О защите конкуренции».

Согласно этому закону, признается картелем и запрещается соглашение между хозяйствующими субъектами-конкурентами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.