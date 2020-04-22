РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 22 апр. Семейные пары Дзержинского, которые планируют развод по взаимному согласию, смогут подать заявление на расторжение брака только в электронном виде через портал госуслуг, сообщается на официальной странице администрации городского округа Дзержинский в соцсети «ВКонтакте».

«Дзержинский отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской области информирует, что в связи с ограниченным посещением органов ЗАГС Московской области подать заявление о расторжении брака по взаимному согласию супругов можно только в электронном виде через портал государственных услуг www.gosuslugi.ru», — говорится в сообщении.

Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, заявитель и его супруг должны быть зарегистрированы на портале государственных услуг, иметь подтвержденные учетные записи и квалифицированные электронные подписи.

Для подачи заявления о расторжении брака по взаимному согласию заявитель выбирает орган ЗАГС по месту заключения брака или по месту жительства одного из супругов, выбирает дату и время, заполняет свои данные и отправляет для заполнения в личный кабинет супруга.

Супруги заполняют совместное заявление каждый в своем личном кабинете портала. Госпошлину платит каждый заявитель за себя. Государственная пошлина на портале оплачивается со скидкой 30% и составляет 455 рублей. За более подробной консультацией можно обратиться в Дзержинский отдел ЗАГС по телефону: 8(495)551-41-63.