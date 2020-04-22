РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 22 апр. Огнеборцы Подольска ликвидировали возгорание в дачном доме СНТ «Никулино» в среду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В Подольске 22 апреля в 00:36 в оперативно-дежурную смену поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Подольск, СНТ «Никулино», участок 21. Огнеборцы ликвидировали возгорание в 2:16», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара принимали участие три единицы техники и 11 человек.