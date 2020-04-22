РИАМО – 22 апр. Доцент кафедры экономической статистики РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольга Лебединская заявила, что России удастся сдержать распространение коронавируса, если в регионах не будет много инфицированных, сообщает РИА Новости.

По данным Университета Хопкинса, России вошла в десятку стран, где больше всего инфицированных. В РФ, по данным на 21 апреля, насчитывается больше 52 тысяч заболевших. Возглавляет рейтинг США, где выявили свыше 788 тысяч зараженных.

«Если правительство сумеет удержать ситуацию в данной пропорции: 70% — Москва и область, и 30% — регионы, то наш рейтинг не поднимется. Если «запылают» субъекты, то ситуация может выйти из-под контроля. Очень важно удержать наши житницы, которые сейчас должны сеять, важно удержать и север (добывающие субъекты), и субъекты, в которых развит ВПК», — подчеркнула доцент.

При этом Лебединская отметила, что в России на 1000 человек всего 0,29 инфицированных. Тогда как, например, в той же Америке этот показатель равен 2,31, во Франции — 2,3, в Италии — 2,96, в Испании — 4,23.

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22 АПРЕЛЯ

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