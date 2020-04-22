РИАМО - 22 апр. Снег и сильный ветер наблюдаются в городе Хотьково Сергиево-Порсадского городского округа, передает корреспондент РИАМО.

С неба падают достаточно крупные снежные хлопья. На земле они сразу же тают.

В среду порывы ветра в Московском регионе будут достигать 17-22 метров в секунду. Осадки прогнозируются небольшие.

В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, он будет действовать до 23 апреля.