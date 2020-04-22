РИАМО - 22 апр. Москва и Московская область лидируют по абсолютному числу проведенных исследований на коронавирус среди других российских регионов, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

К настоящему моменту в России проведено более 2,2 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

«По абсолютному количеству проведенных исследований на Covid-19 в топ-15 субъектов РФ входят: Москва (580 тысяч), Московская область (183,7 тысячи), Санкт-Петербург (135,3 тысячи)», — говорится в сообщении.

Также отмечены Свердловская область (58 тысяч), Краснодарский край (52,7 тысячи), Нижегородская область (48,7 тысячи), Красноярский край (43,8 тысячи), Тюменская область (41,3 тысячи), Сахалинская область (40,4 тысячи), Республика Башкортостан (37,8 тысячи).

Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведенных тестов на наличие нового коронавируса.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.