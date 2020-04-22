РИАМО - 22 апр. Дело возбудили из-за нарушения закона о рекламе в отношении фирмы, предлагающей работы по профилактической обработке помещений от коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы УФАС по Московской области.

Рекламу компания размещала на подъездах многоквартирных домов в городском округе Чехов.

«Меры и средства защиты от нового коронавируса находятся на этапе разработки и создания специалистами разных стран. В настоящее время отсутствуют зарегистрированные профилактические средства обработки помещений от нового коронавируса», - говорится в сообщении.

УФАС в данных объявлениях усмотрел признаки нарушения закона о рекламе, в части распространения недостоверных сведений, что может повлечь введение в заблуждение потребителей рекламы и обмануть их ожидания.