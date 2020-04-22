РИАМО - 22 апр. В Московском метрополитене в среду начала работать автоматизированная система контроля специальных пропусков, каких-либо сбоев и очередей из пассажиров не зафиксировано, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Заработала автоматизированная система контроля пропусков. Скоплений пассажиров не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В Дептрансе напомнили, что для проезда в метро необходимо привязать карту «Тройка» к пропуску на сайте (www.transport.mos.ru).

Ранее из-за контроля пропусков правоохранителями в метро образовались длинные очереди и большое скопление людей, где невозможно было соблюдать дистанцию в 1,5 – 2 метра.

В Московском регионе введен режим самоизоляции для всех жителей, выходить из дома можно только по веской причине, а для поездок на транспорте нужно получить цифровой пропуск.

Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.