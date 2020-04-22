РИАМО - 22 апр. Москвичи 23 апреля могут посетить виртуальные литературные встречи, которые организовывает ВДНХ в честь Всемирного дня книг и авторского права, трансляции будут вестись на YouTube-канале, в социальных сетях «Москвариума» и в группе ВДНХ в «Одноклассниках», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.



Всемирный день книг и авторского права отмечается 23 апреля ежегодно начиная с 1996 года.



«Выставка проведет тематические встречи, приуроченные ко Всемирному дню книг и авторского права, в онлайн-формате. Они подготовлены музейно-просветительским центром славянской письменности «Слово» и центром океанографии и морской биологии «Москвариум», — отмечается в материале.



Так, в 12:00 на официальном YouTube-канале и на страницах в социальных сетях «Москвариума» в рамках познавательной онлайн-программы «Энциклопедия Мирового океана», запущенная в начале апреля, пройдет встреча с детским писателем Анной Гончаровой, автором более 200 сказок.



Узнать о том, как наши предки воспринимали события Куликовской битвы и с какими проблемами сталкивались в семейной жизни, можно будет в 19:00 в группе ВДНХ в социальной сети «Одноклассники». Об этом и о многом другом расскажет экскурсовод центра славянской письменности «Слово» Дмитрий Тараторин. Также он прочтет и прокомментирует копии текстов из Ефросиньевского сборника, составленного монахом Кирилло-Белозерского монастыря Ефросином в конце XV века.



Всемирный день книг и авторского права был учрежден в 1995 году в Париже на Генеральной конференции ЮНЕСКО. Его цель — привлечь внимание к книге как к наиболее важному средству распространения знаний и самому надежному способу его сохранения.