РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 22 апр. За прошедшую неделю свыше 79 тысяч зрителей побывали на онлайн-мероприятиях от культурно-досуговых учреждений подмосковного Красногорска, говорится в сообщении управления культуры администрации горокруга.

«За неделю с 13 по 19 апреля в культурно-досуговых учреждениях Красногорска прошло 802 мероприятия, которые посмотрели 79 030 онлайн-зрителей», - говорится в сообщении.

В муниципальных учреждениях дополнительного образования состоялось 3 327 виртуальных занятий и мероприятий, которые просмотрели 6 630 онлайн-зрителей. Библиотеки Красногорска провели 25 мероприятий с охватом в 1 020 онлайн-зрителей. В МАУК «Парки Красногорска» состоялось 39 мероприятий с охватом в 1490 онлайн-зрителей.

«Мы продолжаем работать для вас в режиме онлайн и напоминаем, что в Красногорске существует единственная по всей Московской области онлайн-платформа «Красногорск вся культура», где объединены все направления и все участники культурной жизни города для создания цифрового культурно-развлекательного онлайн парка. На сайте открыт проект «Тем временем» - сотни мастер-классов, экскурсий, лекций и сказок для детей, а также занятия по интересам для любого возраста», - заключается в материале.