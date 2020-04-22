РИАМО - 22 апр. В городском округе Серпухов правоохранители задержали двоих мужчин, подозреваемых в незаконном производстве наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе отработки полученной оперативной информации полицейскими установлено, что злоумышленники в доме, принадлежащем одному из них в деревне Клейменово, организовали лабораторию для производства наркотика», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Она добавила, что при обыске жилища правоохранителями на втором этаже дома обнаружена комната, оборудованная ЛЭД лампами, вентилятором, таймером включения электричества, пластиковыми поддонами, наполненными водой, в которых установлены 28 горшков с растениями, имеющими корневую систему, листья и соцветия.

По ее словам, были обнаружены и изъяты полиэтиленовый пакет и отрезок ткани с веществом растительного происхождения, кофемолка, электронные весы.

Результат химического исследования показал, что изъятые вещества являются наркотическим средством – марихуаной, общим весом более 400 граммов и наркосодержащими растениями – коноплей.

Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.