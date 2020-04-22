РИАМО - 22 апр. Более 120 образовательных, развлекательных и других полезных программ доступны пользователям портала «Я дома», сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«Портал «Я дома» будет полезен как для детей дошкольного и школьного возраста, для которых там предусмотрен большой образовательно-обучающий и развлекательный раздел, так и для взрослых всех возрастов», - сказал собеседник агентства.

Раздел «Чем заняться дома» ежедневно пополняется контентом для досуга, отдыха и самообразования. Здесь можно найти онлайн-курсы и библиотеки для взрослых и детей, спортивные тренировки и уроки творчества, онлайн-кинозалы, а также дистанционные занятия для участников проекта «Московское долголетие». Больше онлайн-активностей для представителей старшего поколения можно найти в рубрике «Хобби и ЗОЖ».

«Много полезной информации собрано в разделе «Работникам и работодателям» - вопросы и ответы для тех, кто работает удаленно или потерял работу. А еще портал дает самое главное сейчас – позитивный настрой и хорошие новости!» - подчеркнул представитель пресс-службы.

На сайте ya-doma.ru в режиме реального времени обновляется «Лента добрых дел» социальных помощников и волонтеров в Twitter. Еще больше новостей о том, как соцработники и волонтеры помогают москвичам, можно найти в разделе «Супергерои: истории из жизни».