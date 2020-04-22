РИАМО - 22 апр. В Москве в среду до 21:00 ожидается усиление северного ветра с порывами 15-20 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы столичного ГУ МЧС РФ.

Из-за неблагоприятных метеорологических условий горожанам порекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции на улице, а также не укрываться под деревьями.

«Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — говорится в сообщении.

Горожанам посоветовали быть внимательными и осторожными, и не оставлять детей без присмотра.

До 1 мая в столице действует режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста. Жители должны оставаться в местах проживания и выходить на улицу только в крайнем случае. Данные меры призваны предотвратить распространение коронавируса.