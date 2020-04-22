РИАМО - 22 апр. Московский Театр на Таганке в среду планирует провести онлайн-конференцию в честь своего дня рождения, гостями мероприятия могут стать все желающие, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Онлайн-конференция пройдет на официальном сайте театра. Начало встречи запланировано на 15:00», — говорится в сообщении.

Театр на Таганке был основан 23 апреля 1964 года. В этот день выпускники Театрального училища имени Бориса Щукина сыграли свой дипломный спектакль по пьесе Бертольта Брехта «Добрый человек из Сезуана» в постановке Юрия Любимова на сцене Московского театра драмы и комедии.

Именно Любимов, назначенный в январе 1964 года на должность главного режиссера театра, полностью обновил репертуар и провел дополнительный набор в труппу. Тогда же изменилось наименование театра: Театром на Таганке его начали называть зрители, а впоследствии оно стало официальным.

С тех пор театр ежегодно отмечает день своего рождения показом спектакля «Добрый человек из Сезуана», который и сейчас сохранился в репертуаре.

В этом году из-за сложившихся обстоятельств артисты труппы, а также худрук Ирина Апексимова встретятся онлайн, чтобы поздравить друг друга и спеть гимн театра — песню Владимира Высоцкого «Дорога». Кроме того, артисты вспомнят историю спектакля и поговорят о тех, кто стоял у его истоков.