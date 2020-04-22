РИАМО - 22 апр. Даже в режиме самоизоляции из-за коронавируса участники проекта «Московское долголетие» продолжают ежедневно заниматься гимнастикой цигун благодаря онлайн-тренировкам в интернете, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«Школа адаптивной гимнастики «Шаг 50+» ежедневно ведет онлайн-трансляции по гимнастике цигун. Трансляции проходят на нескольких площадках – сайте школы, Facebook, YouTube и собирают более тысячи участников проекта каждый день», - сказал собеседник агентства.

Более 180 организаций-участников проекта «Московское долголетие» по собственной инициативе продолжают вести занятия для 10 тысяч самоизолированных пенсионеров. Преподаватели снимают видеоуроки и проводят прямые эфиры, создают группы в WhatsApp, высылают ученикам домашние задания, общаются с ними и репетируют с помощью Zoom и Skype.

«Преподаватели школы моды и красоты «Королевская осанка» одни из первых разработали онлайн-курс по всем предметам. Сейчас к их занятиям подключилось порядка 200 участников», - добавил собеседник агентства.

Также поддержку москвичам старшего поколения оказывают социальные работники и волонтеры. Они не только доставляют пожилым горожанам продукты и лекарства на дом, но и поддерживают тех, кто особенно в этом нуждается.

«К социальным помощникам присоединились 75% сотрудников отделов социальных коммуникаций, отвечающих в столичных районах за реализацию проекта «Московское долголетие», - уточнил собеседник агентства.

По его словам, за два года курсы компьютерной грамотности «Московского долголетия» прошли около 100 тысяч горожан. Сегодня они самостоятельно создают сообщества в мессенджерах, встречаются друг с другом по видеосвязи, делятся интересными ссылками на онлайн-приложения, записывают видеоролики.

Посмотреть, чем занимаются на самоизоляции москвичи старшего поколения, можно в соцсетях по хештегу #ГероиКарантина.

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22 АПРЕЛЯ

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