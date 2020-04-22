РИАМО - 22 апр. По данным на среду, в больнице в Коммунарке лечение проходят 604 человека, из них 107 пациентов поступило в медучреждение за последние сутки, сообщил главврач больницы Денис Проценко.

«Выписаны 56 человек. Среди всех пациентов с диагнозом пневмония – 584 человека (97%), коронавирус подтвердили у 430 человек (71%)», – написал Проценко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что на кислороде вне отделения реанимации находятся 101 пациент (17%), в реанимации – 56 (9%), на ИВЛ – 26 человек. Это 4% от общего числа пациентов и 46% от числа больных в реанимации.

В Московском регионе введен режим самоизоляции для всех жителей, выходить из дома можно только по веской причине, а для поездок на транспорте нужно получить цифровой пропуск. Со среды проверка пропусков работает в автоматическом режиме.

Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.

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Текстовая трансляция

22 АПРЕЛЯ

- Почти половина новых заразившихся Covid‑19 в Москве составляют люди младше 45 лет.

- За сутки в Подмосковье скончались семь пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, общее число жертв эпидемии в регионе достигло 56.

- За сутки в России зарегистрировали 5236 случаев коронавирусной инфекции. В Москве выявили 2548 заболевших, в Подмосковье - 631.

- В Москве начал работать автоматический контроль за цифровыми пропусками. Он осуществляется с помощью видеокамер, транспортных и социальных карт.

- За последние сутки в больницу в Коммунарке поступили 107 пациентов. Общее число зараженных Covid-19 в столице, по данным на 21 апреля, составляет 29433 человека.