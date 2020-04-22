РИАМО - 22 апр. Действующие льготы и утвержденные антикризисные меры, связанные с распространением коронавируса, смогут оказать поддержку столичному бизнесу в общем объеме более 170 миллиардов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Правительство Москвы приняло три пакета антикризисных мер, в рамках которых объем финансовой поддержки столичного бизнеса, пострадавшего от ограничительных мер, введенных в связи с эпидемией коронавируса, составит более 70 миллиардов рублей. Эти меры станут дополнением к уже действующей системе льгот и преференций и позволят московскому бизнесу дополнительно уменьшить издержки, что особенно важно в столь непростое для экономики время», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



Он добавил, что все льготы, которые действовали до начала ограничительных мер из-за распространения коронавируса, будут также сохранены для столичных предпринимателей, в частности, льготы по налогу на имущество и прибыль, а также транспортному и земельному налогам. Их объем составит 106 миллиардов рублей. Поэтому с учетом утвержденных мэром Москвы Сергеем Собяниным антикризисных мер московскому бизнесу в 2020 году будет оказана поддержка в объеме более 170 миллиардов рублей.



В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов уточнил, что утвержденные антикризисные меры поддержат около 21 тысячи московских компаний.



По его словам, антикризисные меры предусматривают продление сроков уплаты налога на имущество, землю и торгового сбора, освобождение от арендных платежей за городское имущество, субсидирование малого и среднего предпринимательства, отдельные нормы для поддержки строительной отрасли, а также меры, стимулирующие коммерческих арендодателей снижать арендную плату для компаний в отраслях, которые в наибольшей степени пострадали от распространения коронавирусной инфекции.



«Правительство Москвы продолжает работу над следующим антикризисным пакетом в тесном взаимодействии с представителями бизнеса. Предложения предпринимателей по необходимым для каждой из отраслей мерам поддержки будут учтены», — подчеркнул Пуртов.



В столице уже приняты три пакета мер поддержки столичного бизнеса, утвержденные Собяниным. Предпринимателям предоставляют льготные условия кредитования, отсрочки и компенсации по налогам и платежам.