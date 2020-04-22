РИАМО - 22 апр. В период пандемии коронавируса москвичи чаще всего обращаются за психологической помощью из-за страхов, панических атак, конфликтов, разрыва отношений, потери бизнеса, а также из-за недовольства введенными ограничениями, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«С 1 марта по 16 апреля 2020 года на телефон неотложной психологической помощи 051 (с мобильного - 8 (495) 051) поступило более 7 тысяч звонков. Для сравнения - в прошлом году таких звонков было на 9% меньше», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в течение последнего месяца поступило более 900 обращений, связанных со страхами и переживаниями из-за пандемии коронавируса.

Звонки с просьбой оказать психологическую поддержку специалисты также принимают по номеру call-центра 8 (495) 870-45-09. От москвичей, находящихся дома в режиме самоизоляции, с 23 марта по 16 апреля поступило более 11,4 тысячи обращений. Для операторов call-центра специалисты Московской службы психологической помощи провели почти 2,8 тысячи мини-сессий по стрессоустойчивости.

«С 28 марта по 16 апреля в чат Don’t Panic Московской службы психологической помощи населению поступило более 1,6 тысячи обращений. Из них около 1,2 тысячи – информационные запросы и почти 400 - психологические консультации», - отметил собеседник агентства.

Чаще всего люди жаловались в чате на тревожность, стресс, фрустрацию в связи с изменившимися условиями жизни. Кроме того, горожане страдают из-за конфликтов в семье, испортившихся взаимоотношений с детьми, а также из-за страха заразиться коронавирусом.

С 23 марта по 16 апреля специалисты Московской службы психологической помощи провели более 1,9 тысячи онлайн-консультаций в Skype. Они помогли разобраться в причинах возникновения супружеских конфликтов и рассказали обратившимся, как преодолеть тревожные состояния.

Обратиться в Московскую службу психологической помощи населению можно и на сайте msph.ru.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

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- Семена и моющие средства добавили в список товаров первой необходимости в Подмосковье. В регионе приостановлена работа магазинов, где не продают товары первой необходимости.

- Грузовики в Подмосковье теперь могут ездить в ночное время без пропуска. В регионе также действуют спецразрешения для грузовиков.

- Жители Подмосковья с ОРВИ будут обязаны соблюдать самоизоляцию с 22 апреля. Для контроля соблюдения режима самоизоляции будут применять технологии электронного мониторинга.

- Аннулирование цифровых пропусков: вопросы и ответы. Разъяснения мэрии.

- Самые важные новости дня в карточках

- Сотрудники МЧС продезинфицировали восемь московских вокзалов. Ведомство продолжит обработку транспортных и социально значимых объектов.

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- В Москве бесплатно дезинфицируют квартиры больных с коронавирусом. Для обработки применяются разрешенные к применению дезинфицирующие средства.

- Ученые создали микрочип для выявления в крови антител к коронавирусу. В данном микрочипе содержатся CoV и MERS‑CoV, а также самые распространенные респираторные вирусы.

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- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.

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- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.