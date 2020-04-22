РИАМО - 22 апр. Волонтеры Объединения многодетных семей города Москвы присоединились к оказанию помощи москвичам во время эпидемии коронавируса и развозят своим подопечным продуктовые наборы от благотворителей, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного департамента труда и социальной защиты населения.

«В ближайшее время объединение получит от компании «Хлеб насущный» в семьи с 10 и более детьми 2 тысячи единиц хлебобулочной продукции. Вместе с ассоциацией «Теплицы России» было роздано бесплатно 38 тонн помидоров и огурцов многодетным семьям столицы по акции «Созрели для добра». Вместе с «Ночными волками» разгружено еще 2 тонны», - сказал собеседник агентства.

Объединение также помогает многодетным семьям Москвы налаживать получение продуктовых наборов от учебных заведений. Кроме того, по просьбе нуждающихся семей организуется закупка, доставка продуктов и лекарств на дом. Особое внимание при этом уделяют семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Юристы оказывают подопечным объединения консультации по телефону и электронной почте.

«Координаторы и кураторы на местах также делают большой объем работ – по телефону консультируют семьи по тому, на что они могут рассчитывать. Часто приходится просто психологически поддерживать семьи. Это сотни звонков в день. С 30 марта сайт объединения посетили более 300 тысяч человек», - добавил собеседник агентства.

В настоящее время в Москве ежедневно трудятся более 9 тысяч социальных работников и 1,2 тысячи волонтеров. Они помогают москвичам во время пандемии коронавирусной инфекции.

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