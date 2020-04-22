РИАМО - 22 апр. В среду в Москве и Подмосковье ожидается ветреная погода с порывами до 22 метров в секунду, местами пройдут небольшие осадки, а воздух прогреется до 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся на стыки взаимодействия двух вихрей. Местами не исключены небольшие осадки. Максимальная температура воздуха в Москве 5-7 градусов тепла, по области — плюс 3-8 градусов», — говорится в сообщении.

Порывы ветра будут достигать 17-22 метров в секунду. Атмосферное давление останется неустойчивым и к середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба.

У наиболее метеозависимых людей такая погода может вызвать симптомы недомогания.

Снизить негативное влияние внешних факторов помогут лекарства, назначенные врачом, общеукрепляющие и закаливающие организм методы.