РИАМО - 21 апр. Онлайн-комиссия по рассмотрению споров о кадастровой оценке пройдет 23 апреля в 10:00, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.

За время самоизоляции состоялось две онлайн-трансляции, и были рассмотрены 79 заявлений, по половине из которых комиссия приняла положительное решение.

«Задачей комиссии является получение справедливой кадастровой стоимости, поскольку именно от нее зависит налог на имущество. Очень важно тщательно рассмотреть предоставленные заявления и учесть факторы, не учтенные во время массовой переоценки недвижимости в 2018 году», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

23 апреля заявители смогут подключиться к онлайн-сессии и обратиться к комиссии. Регистрация по ссылке.

Подать документы на комиссию можно через Региональный портал государственных и муниципальных услуг (РПГУ) с помощью услуги «Рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости»: https://uslugi.mosreg.ru/services/20995.