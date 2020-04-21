РИАМО - 21 апр. В Московской области начались работы по уборке «вылетных» магистралей после зимы, в порядок также приводятся ограждения и объекты вдоль дорог, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

«С марта мы приступили к наведению порядка в Подмосковье. Большая работа проводится вдоль «вылетных» магистралей. Помимо уборки территорий и вывоза мусора, мы приводим в порядок ограждения и объекты вдоль дорог, убираем сухостойные и аварийные деревья», – сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он добавил, что все работы ведутся силами коммунальных служб и обслуживающих организаций.

Среди основных видов работ, проводящихся вдоль «вылетных» магистралей, выделяются уборка территорий, сбор и вывоз мусора, очистка ограждений, объектов рекламы, объектов электросетевого хозяйства, ликвидация самовольно установленных объектов торговли.

С начала апреля текущего года на Старом Симферопольском шоссе в границах городского округа Подольск очистили фасады 410 зданий, шесть километров ограждений и убрали мусор на 20 квадратных километрах частных и муниципальных земель.

На Пятницком шоссе в границах Солнечногорска очистили фасады 11 зданий и 14 километров ограждений; на Волоколамском шоссе в границах Красногорска очистили фасады 12 зданий и два километра ограждений; на Новорязанском шоссе в Котельниках убрали от мусора 25 квадратных километров частных и муниципальных земель.

В 2019 году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева стартовала программа благоустройства территорий, прилегающих к десяти автомагистралям: М-5 «Урал», А-103 «Щелковское шоссе», А-104 «Дмитровское шоссе», М-8 «Ярославское шоссе», М-7 «Горьковское шоссе»; Пятницкое, Егорьевское, Волоколамское, Носовихинское и Старое Симферопольское шоссе. Их общая протяженность составляет 310,9 километра.