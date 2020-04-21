РИАМО - 21 апр. С 22 апреля жителей Подмосковья с проявлениями ОРВИ, как и людей с коронавирусом, обяжут соблюдать режим домашней самоизоляции, при этом их местоположение будет отслеживаться, соответствующее постановление губернатора Московской области опубликовано на официальном портале правительства региона.

«В целях контроля за соблюдением режима самоизоляции (изоляции) на дому по назначению медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области или в соответствии с постановлениями санитарных врачей применять технологии электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации в том числе с использованием технических устройств и (или) программного обеспечения», — говорится в документе.

При этом граждане смогут покидать дома для получения медпомощи в медицинских организациях, в том числе используя транспорт, но для этого нужно будет оформить пропуск.

Кроме того, жителей с ОРВИ будут проверять на коронавирус.

Те, кто живет вместе с гражданами с ОРВИ, также должны соблюдать строгую самоизоляцию. Исключения – обращение за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, поход в ближайший магазин, выгул домашних животных на расстоянии не дальше 100 метров от дома, вынос мусора.

В этих случаях нельзя использовать транспортные средства. Транспорт можно использовать только при наличии пропуска для получения помощи в медицинской организации.

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Текстовая трансляция

21 АПРЕЛЯ

- Работу нотариусов разрешили в Московской области. Другая деятельность в области права приостановлена.

- Семена и моющие средства добавили в список товаров первой необходимости в Подмосковье. В регионе приостановлена работа магазинов, где не продают товары первой необходимости.

- Грузовики в Подмосковье теперь могут ездить в ночное время без пропуска. В регионе также действуют спецразрешения для грузовиков.

- Жители Подмосковья с ОРВИ будут обязаны соблюдать самоизоляцию с 22 апреля. Для контроля соблюдения режима самоизоляции будут применять технологии электронного мониторинга.

- Аннулирование цифровых пропусков: вопросы и ответы. Разъяснения мэрии.

- Самые важные новости дня в карточках

- Сотрудники МЧС продезинфицировали восемь московских вокзалов. Ведомство продолжит обработку транспортных и социально значимых объектов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Москве бесплатно дезинфицируют квартиры больных с коронавирусом. Для обработки применяются разрешенные к применению дезинфицирующие средства.

- Ученые создали микрочип для выявления в крови антител к коронавирусу. В данном микрочипе содержатся CoV и MERS‑CoV, а также самые распространенные респираторные вирусы.

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- В Москве с 22 апреля будут отслеживать передвижения граждан с ОРВИ.

- Власти Москвы считают, что обсуждать смягчение ограничительных мер можно после 30 апреля.



- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего

- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции

Как обжаловать штраф за нарушение режима самоизоляции Каким образом накладывают штрафы на практике, по каким статьям и что делать, если вы не согласны, РИАМО рассказал юрист.

- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.

- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.

- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.

- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.

- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.