РИАМО - 21 апр. В Можайском городском округе планируется централизовать архив Московского областного БТИ, всего планируется объединить информацию по 3,8 миллиона объектов недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы БТИ Подмосковья.

Под архив выделили комплекс зданий общей площадью более пяти тысяч квадратных метров.

«На текущий момент разработана процедура безопасной упаковки и транспортировки данных архива из всех хранилищ МОБТИ. Всего будет перевезена и размещена информация по 3,8 миллиона объектов недвижимости», – отмечается в материале.

На данный момент хранение и учет документов ведется в 53 филиалах и отделениях МОБТИ. После подготовки зданий архива в Можайском городском округе начнется постепенное заполнение архивохранилища. Специалисты проводят оцифровку архива с начала 2020 года.

«Централизация архива станет продолжением процесса оптимизации ресурсов учреждения и следующим этапом цифровизации услуг МОБТИ», – сказал генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин.

Открытие и начало работы централизованного архива состоятся уже в мае. В период самоизоляции можно задать все интересующие вопросы через портал онлайн-услуг, а также по телефону горячей линии: +7 (498) 568-88-88 по будням с 09:00 по 18:00.

Московское областное БТИ – государственное бюджетное учреждение, предоставляющее комплексные услуги в сфере недвижимости с 1927 года. В штате учреждения состоит более 250 кадастровых инженера. МОБТИ насчитывает 62 точки приема и 42 Консультационных центра на базе МФЦ по всей Московской области.