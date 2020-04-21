РИАМО - 21 апр. В столице 800 тысяч автомобилистов продолжают ездить без пропусков, более 3 миллионов водителей уже привязали номер машины к цифровому пропуску, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.
«С 22 апреля контроль станет автоматизированным. Успейте оформить пропуск на свой автомобиль на nedoma.mos.ru», — отмечается в материале.
В Москве из-за распространения коронавируса ввели режим самоизоляции, для поездок по городу на общественном и личном транспорте нужно получить цифровой пропуск, при оформлении которого нужно указать либо номер машины, либо номера транспортных карты.
С 22 апреля в столице вводят автоматическую систему проверки пропусков. Оплата в общественном транспорте банковскими картами и гаджетами станет невозможна.
Выходить из дома пешком можно без разрешений, но только по веским причина: в магазин, аптеку, для выноса мусора и выгула собак.
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Текстовая трансляция
21 АПРЕЛЯ
- Работу нотариусов разрешили в Московской области. Другая деятельность в области права приостановлена.
- Семена и моющие средства добавили в список товаров первой необходимости в Подмосковье. В регионе приостановлена работа магазинов, где не продают товары первой необходимости.
- Грузовики в Подмосковье теперь могут ездить в ночное время без пропуска. В регионе также действуют спецразрешения для грузовиков.
- Жители Подмосковья с ОРВИ будут обязаны соблюдать самоизоляцию с 22 апреля. Для контроля соблюдения режима самоизоляции будут применять технологии электронного мониторинга.
- Аннулирование цифровых пропусков: вопросы и ответы. Разъяснения мэрии.
- Самые важные новости дня в карточках
- Сотрудники МЧС продезинфицировали восемь московских вокзалов. Ведомство продолжит обработку транспортных и социально значимых объектов.
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье
- В Москве бесплатно дезинфицируют квартиры больных с коронавирусом. Для обработки применяются разрешенные к применению дезинфицирующие средства.
- Ученые создали микрочип для выявления в крови антител к коронавирусу. В данном микрочипе содержатся CoV и MERS‑CoV, а также самые распространенные респираторные вирусы.
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- В Москве с 22 апреля будут отслеживать передвижения граждан с ОРВИ.
- Власти Москвы считают, что обсуждать смягчение ограничительных мер можно после 30 апреля.
- Индекс самоизоляции в Московском регионе сегодня выше среднего
- Разбираемся, что делать, если вам ошибочно выписали штраф за нарушение самоизоляции
- Владельцы велосипедов, самокатов и другого колесного транспорта обязаны получать цифровые пропуска для передвижения по городу.
- Столичным автомобилистам без пропуска могут начать выписывать несколько штрафов за поездку - за каждую фиксацию нарушения камерой.
- В Москве в данный момент не планируется ввод пропускного режима для пешеходов. Тем не менее при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность.
- В кассах метро приостановили продажу разовых билетов, чтобы не создавать очередей во время эпидемии коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 5642 случая коронавирусной инфекции. В Москвевыявили 3083 заболевших, в Подмосковье - 718.
- В Москве еще 219 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции. Некоторым больным в качестве лечения начали переливать плазму крови.
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