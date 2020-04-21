РИАМО - 21 апр. В силу вступил новый перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ, девять исключенных видов фауны в Московской области остаются под защитой, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

В обновленный перечень Красной книги РФ вошли 443 вида, в том числе 29 новых видов птиц и 14 млекопитающих. В Подмосковье обитают 49 видов животных из Красной книги России, многие из них уже занесены в Красную книгу Московской области.

«Девять видов исключены из Красной книги (России — ред.). <…> Наиболее интересные из них – летучая мышь гигантская вечерница, пестрый дятел, серый сорокопут, рыбы подкаменщик обыкновенный и европейский хариус. Это означает, что в целом по стране их популяции восстановились», – сказала заместитель министра экологии и природопользования Московской области Ирина Стальнова.

Она добавила, что данные виды все еще представлены в региональной Красной книге, поэтому остаются объектами особой охраны. По ее словам, в обновленный перечень вошли пока еще не внесенные в Красную книгу Подмосковья птицы – овсянка-ремез и гусь западный лесной гуменник. Их в регионе возьмут под защиту.