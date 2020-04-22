РИАМО - 22 апр. Торжественное открытие «Вахты памяти - 2020» в Московской области пройдет в среду на онлайн-платформе Zoom, трансляция церемонии также будет вестись в соцсетях общественного движения «Поисковое движение России», сообщается на официальном портале правительства Подмосковья.

В связи с введенным в Московской области режимом повышенной готовности по противодействию новой коронавирусной инфекции мероприятие пройдет в удаленном режиме в формате видеоконференции.

Церемония начнется в 19:00. Подключиться к ней можно будет по ссылке. Для этого необходимо будет ввести пароль. Получить его смогут участники поисковых движений Московской области, отправив запрос на электронную почту rfpoiskmo@yandex.ru. В нем нужно будет указать свое имя, отряд и должность. Все желающие смогут наблюдать за церемонией в соцсетях «Поискового движения России».

Участники «Вахты памяти» организуют экспедиции по поиску останков погибших в боях Великой Отечественной войны. Они также устанавливают имена неизвестных и организуют перезахоронения.

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