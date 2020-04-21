РИАМО - 21 апр. В Московском регионе и в Пензенской области сотрудники МВД России совместно с Росгвардией задержали восемь подозреваемых в совершении мошеннических действий, ущерб об их деятельности составил примерно 22 миллиона рублей, сообщается на сайте «МВД медиа».

Ранее в МВД России пришло письмо от 85-летнего жителя города Симферополя, который просил разыскать мошенников, завладевших его средствами. Злоумышленники выманили у пенсионера около 560 тысяч рублей, которые он собирал на операцию после продажи дачного участка.

«В ходе проверки выяснилось, что потерпевшему позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей Банка России. Она сообщила, что мужчина якобы стал обладателем денежного приза как активный покупатель лекарств. Размер вознаграждения составляет 350 тысяч рублей. Но, чтобы получить их, необходимо сделать несколько переводов на общую сумму 240 тысяч рублей», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Перечислив деньги, пожилой человек никакого приза не получил, а женщина перестала отвечать на его звонки.

Через три месяца пенсионер получил по почте фальшивые решение Таганского суда Москвы и свидетельство на компенсацию 363 тысяч рублей за те средства, которые он потерял из-за мошенников. После этого жителю Симферополя поступило несколько звонков от лже-инкассаторов и их руководителей. Они предложили перевести на указанные ими счета 316 тысяч рублей для якобы исполнения решения суда. Пенсионер перечислил мошенникам эту сумму.

Сотрудниками Московского уголовного розыска были выявлены две криминальные группировки, которые специализировались на мошенничестве в отношении пожилых граждан. Предполагаемые лидеры групп организовали три мобильных кол-центра в автомашинах, которые передвигались по дорогам Московского региона, и еще четыре стационарных, которые находились в арендованных квартирах. Оттуда обзванивались граждане, которые покупали лекарства, - мошенники рассказывали своим жертвам о якобы компенсации, для получения которой надо было оплатить госпошлину, услуги инкассации и страховку.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. В Московском регионе и Пензенской области задержали восемь подозреваемых. Выявлено свыше 50 эпизодов противоправной деятельности, общий ущерб от которой составил около 22 миллионов рублей. Всем фигурантам предъявили обвинения. Предварительное расследование продолжается.