РИАМО - 21 апр. В столице за последний месяц зафиксировали уменьшение заболеваемости гриппом и ОРВИ, показатель по всему населению снизился на 51,1%, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Среди детей 0-2 года (показатели снизились – ред.) на 84,6%, среди детей 3-6 лет – на 87,4%, среди детей 7-14 лет – на 81,9%, среди взрослого населения – на 8,2%», — отмечается в материале.

По данным мониторинга, в Москве на прошлой неделе в основном циркулировал вирус не гриппозного происхождения.

Перед сезоном эпидемии гриппа и ОРВИ привито почти 7,5 миллионов москвичей, из них более 1,1 миллиона детей. Прививки сделало 60% населения города.

Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют ограничить посещение общественных мест, использовать маски при скоплениях народа, меньше контактировать с люди с симптомами болезни, тщательно мыть руки, особенно перед едой и после улицы, обрабатывать гаджеты, к которым прикасаетесь, дезинфицирующими салфетками.

Также чтобы предотвратить заболевание эксперты рекомендуют промывать полость рта, особенно после улицы и общественного транспорта, проветривать помещения, в котором находитесь и делать влажную уборку, включить в свой рацион лук и чеснок и продукты с витамином С, например, клюкву, бруснику, лимон.

Нужно вести здоровый образ жизни, заниматься физкультурой и сбалансировать свое питание.