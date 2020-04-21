РИАМО - 21 апр. Проект «Москвичи» и аудио-прогулки по столице вышли в формате городских подкастов, где можно услышать истории горожан и виртуально пройтись по улицам, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму города Москвы.

Узнать о столице можно будет из 30 избранных выпусков программы Филиппа Смирнова на «Радио 7 на семи холмах», не выходя из дома. Два городских подкаста расскажут о жизни Москвы и ее жителей.

«Десять рассказов о Москве — от баристы, иллюстратора, столяра, учителя химии, билетера, кондитера и других горожан — появились в новом формате. Послушать их можно на сервисе «Яндекс.Музыка» — в новом подкасте», - говорится в сообщении.

В этих подкастах участники проекта «Москвичи» делятся своими личными историями и через эти истории рассказывают про город. Это обычные жители с непохожими друг на друга судьбами и профессиями, но объединенные любовью к Москве.

Истории этих людей можно посмотреть на русском и английском языках на сайте проекта.

Также на сайте онлайн-проекта #Москвастобой с 21 апреля появилась подборка аудиопрогулок по столице от «Радио 7» и известного экскурсовода, теле- и радиоведущего Филиппа Смирнова.

Их можно найти в специальном разделе на сайте stayhome.moscow, а также на сервисе «Яндекс.Музыка», где представлены 30 избранных выпусков авторской программы Смирнова. В них раскроют тайны столицы и предложат маршруты для прогулок, которые можно будет осуществить в будущем.

Каждый день к проекту #Москвастобой подключаются новые площадки, появляются новые экскурсии и форматы. Уже сейчас в рамках проекта зрители могут насладиться трансляциями кулинарных мастер-классов и театральных постановок, лучшими мировыми оперными спектаклями, а также представлениями от Большого московского цирка.