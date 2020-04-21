РИАМО - 21 апр. В ближайшие три недели может начаться снижение числа заразившихся коронавирусом в Подмосковье, медики региона работают в напряженном режиме, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пока график растет, дай Бог, чтобы мы ушли ниже 10% (рост заболеваемости в сутки - ред.). <...> Неделя, две, три, мы, конечно, будем видеть улучшения благодаря нашему ответственному поведению», - сказал Воробьев.

Он отметил, что медики работают в напряженном режиме. И особенно важно соблюдать режим самоизоляции.

«У нас Реутов - самый плотный город в стране. <...> Прилегающие к МКАД города - это огромный мегаполис, мы должны с мэром (столицы Сергеем Собяниным – ред.) действовать в полной связке, согласии. <...> Мегаполис требует своевременных, аккуратных решений. Любому человеку тяжело сидеть дома, сидеть дома без работы. Другого рецепта нет, чтобы остановить то, что видим», - заключил Воробьев.

В Московском регионе из-за эпидемии коронавируса действует режим самоизоляции для жителей всех возрастов. Выходить на улицу можно в случае крайней необходимости. При этом для поездок на транспорте необходим цифровой пропуск. Данные ограничительные меры помогают сдержать распространение Covid-19.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>