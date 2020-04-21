РИАМО - 21 апр. Сотрудники пожарно-спасательного центра помогли бригаде скорой помощи спустить с четвертого этажа на носилках тучную москвичку с пневмонией, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

На вызов прибыли два расчета аварийно-спасательного отряда.

«Они экипировались в защитные комбинезоны перчатки и транспортировали женщину на носилках из квартиры до автомобиля скорой помощи», - говорится в сообщении.

Пожарные и спасатели выезжают со строгим соблюдением мер санитарной гигиены.