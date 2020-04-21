РИАМО - 21 апр. Госадмтехнадзор предоставляет служебный транспорт для перевозок медработников в рамках всеобщей борьбы с распространением коронавируса, с 8 апреля текущего года было совершено 214 выездов экипажей в восьми муниципальных образованиях региона, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Наибольшее количество выездов состоялось в Дмитровском городском округе – 83, в Подольске – 55, в Воскресенске – 24, в Жуковском – 22, в Лотошине – 15 и в Одинцове – пять», – сказал начальник Госадмтехнадзора Олег Баженов.

Сотрудники Госадмтехнадзора совершили 214 совместных выездов с медработниками региона в общей сложности в восьми округах. Все инспекторы строго соблюдают меры гигиены и находятся в средствах индивидуальной защиты, при себе у каждого из них имеется дезинфицирующее средство.

Только 20 апреля врачей доставили по 50 адресам в пяти городских округах. В Дмитрове и Подольске совершили по 17 выездов, в Воскресенске – восемь, в Дзержинском – семь и один – в Балашихе.

До 1 мая на территории Подмосковья действует режим обязательной самоизоляции граждан с целью снижения распространения коронавируса. Число заразившихся коронавирусом в регионе достигло 5959 человек.

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