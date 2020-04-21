РИАМО - 21 апр. Инспекторы эконадзора проверили информацию, которая поступила от АО «Мосводоканал» и из Росприроднадзора, о загрязнении притока реки Чаченки, по настоянию министерства экологии и природопользования Московской области сброс в ручей прекращен, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Сброс недостаточно очищенных сточных вод происходил вблизи поселения Новоивановское Одинцовского городского округа в приток реки Чаченки.

«В ходе проверки было установлено, что от частных домовладений выведены две трубы, из которых насосом стоки откачиваются на водосборную площадь ручья с местным названием «Советский», а оттуда попадают в Чаченку. Анализ воды в ручье выявил серьезное загрязнение по химическим и бактериологическим показателям», – отмечается в материале.

Минэкологии возбудило дело об административном правонарушении, виновников загрязнения привлекут к ответственности. По настоянию министерства, трубопроводы демонтировали, сброс в ручей прекратился. Откачка сточных вод производится специализированной организацией.