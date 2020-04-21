РИАМО - 21 апр. Во вторник в онлайн-режиме открылся фестиваль грамотного общения «РУфест», фестиваль продлится шесть дней и затронет актуальные явления в русском языке, говорится в сообщении пресс-службы Института Пушкина.

«Сегодня мы <…> живем не только и не столько в мире устного общения, но в пространстве интернет-коммуникации. А некоторые особо продвинутые пользователи настолько вживаются в образ интернет-серфера, что частенько забывают обычные правила вежливого поведения», – сказал доцент кафедры общего и русского языкознания Института Пушкина Левон Саакян.

Доцент выступит с лекцией на тему: «Милейшие люди: хейтеры, тролли, эльфы… как себя с ними вести?» 24 апреля в 18:30.

Просмотр и прослушивание всех лекций «РУфеста» доступны бесплатно. Достаточно подписаться на страницу фестиваля на Facebook или на официальный канал в YouTube. Фестиваль будет проходить со вторника по воскресенье.

Фестиваль грамотного общения «РУфест» проводится уже пятый год и интересен своей яркой программой. Родина «РУфеста» – Ростов-на-Дону.