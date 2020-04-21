РИАМО - 21 апр. Аукцион на выполнение работ по благоустройству набережной реки Осетр объявлен в Зарайске, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Завершить благоустройство планируется в 2020 году.

«Опубликована закупка на выполнение работ по благоустройству объекта «Набережная реки Осетр» в Зарайске», –отметила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Благоустройство осуществляется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Объект включен в государственную программу «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируется за счет средств Федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Зарайск.