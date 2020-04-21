РИАМО - 21 апр. Строительство многоквартирных домов и капитальных объектов возобновят в Подмосковье при первой возможности, однако необходимо будет соблюдать определенные требования, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ранее в Подмосковье в рамках ограничительных мер из-за пандемии коронавируса приостановили выполнение строительных и ремонтных работ. Исключение – строительство объектов медицинского назначения, объектов связи.

«Рано считать, ясно, что всему миру это влетит в копеечку, шрамы у нас останутся от таких потрясений. Мы видим, что происходит на рынке энергоресурсов, безусловно, будет цепная реакция с металлами. <...> Мы стараемся в своем бюджете оставить все важные капитальные стройки. <...> При первой возможности мы откроем строительство», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что разработан специальный стандарт строительства. Работать можно будет только по-новому - в маске, респираторе, с индивидуальным питанием, четкой проверкой симптомов. То же касается строительства на дачных участках.

«Объекты постоянного цикла работают. Хлеб печем, маски шьем. Система государственной и муниципальной власти (продолжает работу – ред.), мы и дворы подметаем, моем», - заключил Воробьев.

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