РИАМО - 21 апр. В Подмосковье рост инфицирования коронавирусом сохраняется на уровне 12-15%, пока госпитализируют больше людей, чем выписывают, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Рост (заболеваемости - ред.) составляет 12-14-15%, нам нужно упасть ниже 10%. Нам нужно добиться показателя, когда количество выписываемых будет равняться тому, у кого выявляется заболевание», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что этот баланс пока отрицательный, больше людей госпитализируют.

Сейчас в Московской области зафиксировано 5 959 случаев коронавируса. Скончались 49 человек. Выздоровели после инфекции 186 пациентов.

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