РИАМО - 21 апр. В Подмосковье рост инфицирования коронавирусом сохраняется на уровне 12-15%, пока госпитализируют больше людей, чем выписывают, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Рост (заболеваемости - ред.) составляет 12-14-15%, нам нужно упасть ниже 10%. Нам нужно добиться показателя, когда количество выписываемых будет равняться тому, у кого выявляется заболевание», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что этот баланс пока отрицательный, больше людей госпитализируют.
Сейчас в Московской области зафиксировано 5 959 случаев коронавируса. Скончались 49 человек. Выздоровели после инфекции 186 пациентов.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии