РИАМО - 21 апр. В Подмосковье ведется работа, чтобы индекс самоизоляции жителей был выше трех баллов, при этом сейчас режим самоизоляции дает результаты в борьбе с коронавирусом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Все жители Подмосковья обязаны соблюдать самоизоляцию в рамках борьбы с распространением коронавируса. Выходить из дома можно для покупки продуктов, товаров первой необходимости, выгула домашних животных, получения медицинской помощи, поездки на работу, если организация-работодатель продолжает работу и присутствие на рабочем месте необходимо.

«Статистика говорит, что абсолютное большинство людей соблюдают самоизоляцию. Мы стараемся держать индекс выше трех, специально работаем над этим. Это очень важно и необходимо сейчас», - сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что режим самоизоляции дает результаты.

«Благодаря тому, что люди остаются дома, активность снижена», - заключил Воробьев.

В регионе действует пропускной режим для поездок на транспорте. С 22 апреля он будет ужесточен.

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