РИАМО - 21 апр. 24 предпринимателя из Московской области в период пандемии коронавируса получили льготное финансирование в региональном Фонде микрофинансирования, говорится в сообщении регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

Благодаря этой помощи, предприниматели смогут закупить новое оборудование и оплатить любые услуги, необходимые для работы.

«Процентная ставка микрозайма гораздо ниже банковской, отсутствуют скрытые комиссии. Процедура максимально прозрачна и удобна для предпринимателя. Кроме того, заявки рассматриваются в короткие сроки. Правительство Московской области дополнительно выделило 200 миллионов рублей подмосковному Фонду микрофинансирования на предоставление льготных займов», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Таким образом, шесть бизнесменов оформили микрозайм по минимальной ставке в 6%, их деятельность относится к приоритетным категориям бизнеса (согласно приказу Минэкономразвития РФ). Двое предпринимателей из Чехова воспользовались услугами Фонда микрофинансирования Московской области.

Фирма грузоперевозок благодаря займу закупит дополнительное транспортное средство. А владелец магазинов хозяйственных и электротоваров расширит площадь одного из своих объектов и закупит необходимое оборудование.

Всего с начала года Фондом микрофинансирования Московской области выдано 43 займа на сумму 88 миллионов рублей.

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