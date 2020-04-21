С 15 апреля жители Москвы и Подмосковья обязаны оформлять цифровые пропуска в случае, если они совершают поездку на личном или общественном транспорте. Ходить пешком можно без пропусков, но при этом необходимо строго соблюдать установленные правила и ограничения.

- Почему вы сначала раздали всем без разбора цифровые пропуска, а потом аннулировали сотни тысяч пропусков?

Цифровые пропуска выдаются по заявительному принципу сразу после заполнения формы, чтобы горожане не ждали результатов проверок. Однако каждая заявка проходит проверки:

Проверяется корректность заполнения формы и аннулируются пропуска с явными ошибками. Например, с цифрами в ФИО.

Для рабочих пропусков ИНН работодателя обязательно проверяется в базах ФНС.

Проверяется, не числится ли человек в реестре граждан, которые обязаны соблюдать режим полной изоляции – это, например, пациенты с коронавирусом и лица, контактировавшие с ними.

Все пропуска, не прошедшие проверки, аннулируются.

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- Я всё правильно заполнил, а мой пропуск аннулировали. Что делать?

- Вам необходимо оформить новый пропуск. При подаче заявки внимательно проверьте все данные, которые указываете в форме: верно ли указаны ФИО, паспортные данные и ИНН. Если вы оформляете пропуск по СМС, еще раз проверьте, правильно ли использован шаблон.

- Я – самозанятый. Получил рабочий пропуск, указав ИНН физического лица. Почему мой пропуск аннулировали?

- Все сведения подлежат обязательной проверке. Если при получении пропуска указан ИНН физического лица, он проверяется по ЕГРИП и реестру самозанятых. В случае, если ИНН не будет найден в этих реестрах, цифровой пропуск аннулируется. Оформите новый пропуск, внимательно проверив все данные, которые указываете при заполнении формы.

- Я получил несколько рабочих пропусков. Будут ли аннулированы какие-либо из них или можно пользоваться всеми?

- На текущий момент все пропуска, оформленные в соответствии с указом Мэра Москвы № 43-УМ и не содержащие некорректных данных, действительны. Однако в дальнейшем пропуска-дубли аннулируют, и останется один действующий пропуск. Сообщение об этом придет на номер телефона или e-mail, указанный при оформлении пропуска.

- Почему аннулирован разовый пропуск, оформленный для посещения медицинской организации?

- Все сведения, указанные при оформлении пропусков, проходят обязательную проверку. Проверяется в том числе, действительно ли человек записан к врачу. Проверки носят выборочный характер. Если информация не подтверждается, пропуск аннулируется.

С полным списком вопросов и ответов вы можете ознакомиться здесь (https://vk.com/@covid2019_official-annulirovanie-cifrovyh-propuskov-voprosy-i-otvety).