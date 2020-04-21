РИАМО - 21 апр. Жителям столицы выдаются цифровые пропуска сразу после заполнения формы на получение, и только после этого пропуска проходят проверку, не прошедшие проверку пропуска аннулируются, сообщает оперативный штаб Москвы по коронавирусу.

«Проверяется корректность заполнения формы, и аннулируются пропуска с явными ошибками. Например, с цифрами в ФИО. Для рабочих пропусков ИНН работодателя обязательно проверяется в базах ФНС», — говорится в сообщении.

После этого проверяется, есть ли гражданин в реестре лиц, которые должны соблюдать полную самоизоляцию – это заразившиеся коронавирусом и люди из их круга контактов.

Пропуска, которые не прошли проверку, аннулируют.

Если все было оформлено правильно, но пропуск аннулировали, нужно оформить новый пропуск. При подаче заявки нужно внимательно проверить все данные, указанные в форме. Если пропуск оформляется по СМС, нужно проверить правильность использования шаблона.

Если самозанятый при оформлении рабочего пропуска указал свой ИНН (ИНН физического лица), эти сведения проверят по реестру самозанятых и ЕГРИП. Если там не будет найдено этого ИНН, пропуск аннулируют.

Если оформляется пропуск для посещения медорганизации, проверяется, записан ли человек к врачу. Пропуска проверяются выборочно.

Если один гражданин получил несколько рабочих пропусков и они не были аннулированы, то пока они действительны. Но в дальнейшем пропуска-дубли аннулируют, и останется один рабочий пропуск. Сообщения об этом придут на электронную почту и номер телефона.

В Москве введены обязательные пропуска для поездок из-за пандемии коронавируса. Жители могут получить рабочие пропуска, если их присутствие на работе необходимо, или разовые пропуска для поездок в медучреждение или иных целей.

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