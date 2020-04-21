РИАМО - 21 апр. Центр организации дорожного движения столицы отправит 250 тысячам автомобилистов напоминания о необходимости получить пропуск, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Именно столько нарушителей, передвигающих по Москве без пропусков, мы выявили сегодня», — говорится в сообщении.

Жителям настоятельно рекомендуют сделать пропуск и вписать туда номер автомобиля.

В столице с 22 апреля ужесточат пропускной режим, введенный из-за коронавируса. Система проверки будет автоматической, поэтому необходимо привязать к пропуску номер автомобиля и номера транспортных карт.

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